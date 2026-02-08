Гончар: У ЕС уйдут десятилетия для обретения оборонного суверенитета от США

У стран Европейского союза (ЕС) могут уйти годы, если не десятилетия, на обретение собственного оборонного суверенитета от Соединенных Штатов. Об этом в интервью с журналистами РИА Новости рассказал посол России в Бельгии Денис Гончар.

По его мнению, все чаще на Западе звучат инициативы о создании нового оборонного альянса без участия США. Однако цель его примерно такая же — собрать очередное объединение для противостояния с Россией, считает Гончар. Он подчеркнул, что пока все это находится лишь на стадии обсуждений, вспомнив слова бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера о том, что «быть врагом США может быть опасно, но быть их другом — фатально».

На протяжении долгих лет вопрос обеспечения безопасности был отдан на откуп Вашингтону, что в итоге спровоцировало сильнейшую зависимость ЕС от Америки, добавил дипломат. «В этих условиях европейских союзников и Канаду принудили нарастить оборонные расходы сначала до двух процентов, а затем и до пяти, заставили за свой счет покупать американское оружие на нужды Украины, а затем "ребром" поставили гренландский вопрос, продемонстрировав, что национальные интересы США важнее, чем пресловутые натовские "солидарность и единство"», — резюмировал он.

Ранее российский посол Денис Гончар заявил, что европейским странам не удастся «отменить» российскую культуру, несмотря на создаваемые препятствия.