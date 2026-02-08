Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 8 февраля 2026Мир

ЕС предрекли ключевое изменение при отдалении США

Гончар: У ЕС уйдут десятилетия для обретения оборонного суверенитета от США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

У стран Европейского союза (ЕС) могут уйти годы, если не десятилетия, на обретение собственного оборонного суверенитета от Соединенных Штатов. Об этом в интервью с журналистами РИА Новости рассказал посол России в Бельгии Денис Гончар.

По его мнению, все чаще на Западе звучат инициативы о создании нового оборонного альянса без участия США. Однако цель его примерно такая же — собрать очередное объединение для противостояния с Россией, считает Гончар. Он подчеркнул, что пока все это находится лишь на стадии обсуждений, вспомнив слова бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера о том, что «быть врагом США может быть опасно, но быть их другом — фатально».

На протяжении долгих лет вопрос обеспечения безопасности был отдан на откуп Вашингтону, что в итоге спровоцировало сильнейшую зависимость ЕС от Америки, добавил дипломат. «В этих условиях европейских союзников и Канаду принудили нарастить оборонные расходы сначала до двух процентов, а затем и до пяти, заставили за свой счет покупать американское оружие на нужды Украины, а затем "ребром" поставили гренландский вопрос, продемонстрировав, что национальные интересы США важнее, чем пресловутые натовские "солидарность и единство"», — резюмировал он.

Ранее российский посол Денис Гончар заявил, что европейским странам не удастся «отменить» российскую культуру, несмотря на создаваемые препятствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с Лукашенко

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Экс-премьер Украины сделал заявление об энергетическом кризисе в стране

    Российский саночник Репилов стал 14-м на Олимпиаде

    Зеленский рассказал о спасении Украины от темноты

    Лавров высказался о файлах Эпштейна

    Лавров предупредил Европу о «военном ответе»

    В Финляндии раскритиковали требование Зеленского по России

    ЕС предрекли ключевое изменение при отдалении США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok