05:42, 8 февраля 2026Мир

Российский посол заявил о попытках отменить российскую культуру в ЕС

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Европейскому союзу не удастся «отменить» российскую культуру, несмотря на создаваемые препятствия, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, бельгийские власти говорят о том, что якобы не занимаются отменой культуры, но при этом создают преграды развитию культурно-гуманитарных связей.

«Например, в вопросе выдачи виз — их не получают даже те российские деятели искусства, которые не входят в санкционные списки ЕС. Из-за опасений политических последствий многие театральные и музыкальные площадки отказываются сотрудничать с российскими партнерами», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что российский культурный код является неотъемлемой частью всемирной цивилизации.

Ранее итальянский оперный певец Джованни Рибикезу заявил, что русскую культуру невозможно отменить.

