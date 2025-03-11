Оперный певец Джованни Рибикезу заявил, что русскую культуру невозможно отменить

Итальянский оперный певец Джованни Рибикезу заявил, что русскую культуру невозможно отменить. Его слова приводит ТАСС.

По мнению приглашенного солиста Мариинского театра, Европа потерпела поражение в попытках отменить русскую культуру разными способами. «Невозможно сжечь все книги, снести памятники или запретить музыку Чайковского. (...) Невозможно "убить" русскую культуру — она слишком сильна и все равно пробьется», — считает артист.

После начала специальной военной операции (СВО) Рибикезу остался в России и поддержал русский народ. По словам тенора, из-за такого решения он потерял контракты в Италии, однако не сожалеет о своем выборе.

«Я доволен тем, что живу в России. Это мой выбор, и я счастлив», — отметил Рибикезу, добавив, что надеется однажды получить российское гражданство.

Ранее сообщалось, что жители Литвы оказались недовольны отменой постановки «Щелкунчика» Чайковского и заменой его на другое произведение. Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис также осудил отмену русской культуры и напомнил о большом количестве русскоязычных граждан в стране.