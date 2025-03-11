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10:41, 11 марта 2025Культура

Итальянский оперный певец высказался об отмене русской культуры

Оперный певец Джованни Рибикезу заявил, что русскую культуру невозможно отменить
Ольга Коровина

Кадр: Сергей Иванов / Youtube

Итальянский оперный певец Джованни Рибикезу заявил, что русскую культуру невозможно отменить. Его слова приводит ТАСС.

По мнению приглашенного солиста Мариинского театра, Европа потерпела поражение в попытках отменить русскую культуру разными способами. «Невозможно сжечь все книги, снести памятники или запретить музыку Чайковского. (...) Невозможно "убить" русскую культуру — она слишком сильна и все равно пробьется», — считает артист.

После начала специальной военной операции (СВО) Рибикезу остался в России и поддержал русский народ. По словам тенора, из-за такого решения он потерял контракты в Италии, однако не сожалеет о своем выборе.

«Я доволен тем, что живу в России. Это мой выбор, и я счастлив», — отметил Рибикезу, добавив, что надеется однажды получить российское гражданство.

Ранее сообщалось, что жители Литвы оказались недовольны отменой постановки «Щелкунчика» Чайковского и заменой его на другое произведение. Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис также осудил отмену русской культуры и напомнил о большом количестве русскоязычных граждан в стране.

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