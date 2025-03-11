Итальянский оперный певец Джованни Рибикезу заявил, что русскую культуру невозможно отменить. Его слова приводит ТАСС.
По мнению приглашенного солиста Мариинского театра, Европа потерпела поражение в попытках отменить русскую культуру разными способами. «Невозможно сжечь все книги, снести памятники или запретить музыку Чайковского. (...) Невозможно "убить" русскую культуру — она слишком сильна и все равно пробьется», — считает артист.
После начала специальной военной операции (СВО) Рибикезу остался в России и поддержал русский народ. По словам тенора, из-за такого решения он потерял контракты в Италии, однако не сожалеет о своем выборе.
«Я доволен тем, что живу в России. Это мой выбор, и я счастлив», — отметил Рибикезу, добавив, что надеется однажды получить российское гражданство.
Ранее сообщалось, что жители Литвы оказались недовольны отменой постановки «Щелкунчика» Чайковского и заменой его на другое произведение. Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис также осудил отмену русской культуры и напомнил о большом количестве русскоязычных граждан в стране.