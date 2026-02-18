Реклама

07:32, 18 февраля 2026

В Европе поставили Зеленского перед неудобным фактом

Euractiv: Шансы на быстрое вступление Украины в Евросоюз очень невелики
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Шансы на быстрое вступление Украины в Европейский союз (ЕС) очень малы, поэтому украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет нечем оправдаться перед населением за поражение в конфликте с Россией. О неудобном факте пишет издание Euractiv.

Утверждается, что членство в ЕС стало бы серьезной политической победой Зеленского и могло быть преподнесено украинцам в качестве победы. Однако с большой вероятностью украинский лидер этой возможности не получит.

«Несмотря на многочисленные разговоры об ускоренном процессе вступления Украины в ЕС, шансы, что Зеленский получит четкую дату вступления своей страны, невелики. Главное препятствие для быстрого вступления — сами государства ЕС, которые должны единогласно одобрять любого нового члена», — указано в статье.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вмешательстве Зеленского в предвыборную кампанию в республике и пообещал препятствовать присоединению Украины к ЕС.

