Глава оппозиции Венгрии Мадьяр рассказал о сговоре со странами ЕС против Украины

Глава оппозиции Венгрии Петер Мадьяр заявил, что договорился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и другими европейскими лидерами не поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Мы договорились с премьер-министром Польши и другими лидерами о том, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС», — сообщил политик, отметив, что это было воспринято хорошо. По его словам, большинство лидеров ЕС считают, что все страны-кандидаты должны соответствовать критериям, прежде чем присоединиться к блоку.

Мадьяр также отметил, что Венгрия будет занимать жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, и это не вызвало возражений у европейских партнеров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вмешательстве украинского лидера Владимира Зеленского в предвыборную кампанию в республике и пообещал препятствовать присоединению Украины к Европейскому союзу (ЕС). По его словам, Зеленский выступил против венгерского правительства из-за того, что Будапешт не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Премьер напомнил, что на референдуме 2025 года большинство венгров высказалось против приема Украины в ЕС.