Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 16 февраля 2026Мир

Главный оппонент Орбана рассказал о сговоре со странами ЕС против Украины

Глава оппозиции Венгрии Мадьяр рассказал о сговоре со странами ЕС против Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава оппозиции Венгрии Петер Мадьяр заявил, что договорился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и другими европейскими лидерами не поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Мы договорились с премьер-министром Польши и другими лидерами о том, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС», — сообщил политик, отметив, что это было воспринято хорошо. По его словам, большинство лидеров ЕС считают, что все страны-кандидаты должны соответствовать критериям, прежде чем присоединиться к блоку.

Мадьяр также отметил, что Венгрия будет занимать жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, и это не вызвало возражений у европейских партнеров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вмешательстве украинского лидера Владимира Зеленского в предвыборную кампанию в республике и пообещал препятствовать присоединению Украины к Европейскому союзу (ЕС). По его словам, Зеленский выступил против венгерского правительства из-за того, что Будапешт не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Премьер напомнил, что на референдуме 2025 года большинство венгров высказалось против приема Украины в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на обвинения в отравлении Навального

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Дмитриев оценил цитирование главой дипломатии ЕС Каллас комиксов Marvel

    Кремль согласился с заявлением о шантаже Украины против Орбана

    Кремль раскрыл планы на переговоры с Украиной в Женеве

    Российский горнолыжник сошел с дистанции и остался без медали в слаломе на Олимпиаде

    Раскрыт принесший 400 миллионов рублей незаконный бизнес чиновника Роспотребнадзора

    В России второй год подряд не выполнили план по долгосрочным сбережениям

    Названы роковые ошибки вкладчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok