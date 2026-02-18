Реклама

19:00, 18 февраля 2026Культура

В Казахстане артистов обяжут согласовывать творчество с властями

В Казахстане зарубежных артистов обяжут согласовывать репертуар с властями
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Булкин / POOL / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который обяжет зарубежных артистов согласовывать свое творчество с местными властями. Об этом сообщает издание ТАСС.

По информации источника, документ направлен на «поддержку и развитие креативных индустрий республики». Согласно ему, артисты, которые приезжают в страну ради выступлений, должны будут раскрывать содержание своего творчества.

«В договоре будут прописаны обязательства, связанные в первую очередь с композициями, которые они исполняют, чтобы они не подрывали национальный строй, не пропагандировали порнографию и наркотики», — заявил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.

Ранее певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, сообщила о срыве нескольких выступлений. Концерты должны были пройти 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане.

