Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

Певица Глюкоза объявила об отмене концертов в Казахстане по вине организаторов

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, сообщила о срыве нескольких выступлений. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Известно, что концерты должны были пройти 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане. Наталья не стала называть конкретных причин срыва этих мероприятий, но отметила, что организаторы шоу просто перестали выходить на связь с ней и ее командой.

«Мы сделали все, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее. Не советую связываться с этим агентством и лично с человеком по имени Сабит», — заявила певица.

