В России подростку удалили «бомбу замедленного действия»

В Новосибирской области подростку удалили разросшуюся до огромных размеров почку

В Новосибирской области подростку удалили разросшуюся до огромных размеров почку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в Telegram.

Патологию выявили случайно — 17-летний подросток проходил профосмотр перед трудоустройством, жалоб на здоровье не имел. При проведении ультразвукового исследования у него был выявлен гидронефроз почки.

Почка достигла размеров пятилитровой бутылки и занимала почти весь объем живота. «Это была настоящая "бомба замедленного действия". Любая травма, случайный удар в живот — и мешок мог разорваться внутри», — отметили в больнице.

Почку пришлось удалить, перед этим из нее малоинвазивным методом откачали всю скопившуюся жидкость.

Ранее жительнице Москвы удалили 30-килограммовую опухоль. Россиянка длительное время пренебрегала здоровьем и не проходила обследований.