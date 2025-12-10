Реклама

Россия
12:49, 10 декабря 2025Россия

30-килограммовая опухоль выросла на яичнике россиянки

В Москве врачи удалили пациентке выросшую 30-килограммовую опухоль на яичнике
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «Московская медицина»

В Москве врачи удалили пациентке выросшую 30-килограммовую опухоль на яичнике. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, россиянка на протяжении 15 лет не обращалась к гинекологам. За этот период в ее яичниках выросла огромная опухоль.

Горожанку постоянно беспокоили сильные боли в животе и слабость. Размер живота из-за опухоли вырос до огромных размеров. К врачам женщина пришла, когда состояние стало невыносимым.

Врачи осмотрели пациентку. Они установили, что окружность живота достигала 155 сантиметров из-за новообразования, занявшего всю брюшную полость. Грудная клетка оказалась деформирована, внутренние органы — сдавлены. Насыщение крови кислородом при минимальной нагрузке падало до 75-80 процентов, как при тяжелой пневмонии, разъяснили медики.

До операции пришлось стабилизировать женщину, а после удалить опухоль. Ее размер составил 50 сантиметров, а вес 30 килограмм. Из-за осложнений москвичке удалили матку и придатки.

Ранее в Подмосковье пенсионерке удалили опухоль диаметром 20 сантиметров.

