10:20, 18 февраля 2026Россия

В России толкающих застрявший в сугробе автобус детей сняли на видео

В Сибири выталкивающих увязший в снегу автобус детей сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

В Сибири выталкивающих увязший в снегу автобус детей сняли на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Детей повезли на экскурсию к мемориальному комплексу. По дороге транспортное средство, на котором передвигалась группа, застряло в сугробе. На кадрах около десяти мальчиков-подростков пытаются вытолкать автобус с обочины на проезжую часть.

Канал отмечает, что из-за большого количества снега местные жители испытывают трудности и не могут попасть в свои дома.

Ранее школьнику из Карелии официально разрешили опаздывать на уроки. Причиной послужило большое расстояние, отделяющее его место жительства от учебного заведения. Путь до школы лежит по облюбованной волками дороге.

