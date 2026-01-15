Российскому школьнику разрешили опаздывать на уроки из-за волков

В Карелии школьнику разрешили опаздывать на уроки из-за риска встретить волков

В Карелии десятикласснику разрешили опаздывать на уроки в школу поселка Чалны из-за риска встретить по пути волков. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, подросток может приходить на занятия ко второму или третьему уроку. Сначала его возила в школу мать, но в 2024 году автомобиль сломался. Кроме того, дорога, по которой добирается ребенок, разбита. Согласно решению суда, районная администрация должна была отремонтировать ее до 24 декабря, но этого не произошло. «Делать ее никто не будет, потому что нет денег в бюджете, ребенок как ходил, так и ходит», — пожаловалась собеседница.

Она добавила, что местные власти предложили найти водителя, который доставлял бы мальчика от дома до школьного автобуса, однако администрация не смогла определиться, из какого бюджета платить ему. «Написали "не представляется возможным"», — сказала мать школьника.

