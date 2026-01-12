Бешеный зверь напал на ребенка в российском детском лагере

В детском лагере под Уфой бешеная рысь напала на ребенка

Бешеная рысь напала на ребенка в детском спортивном лагере «Уфимский сокол» в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Зверь зашел из леса на территорию учреждения под Уфой. Затем он набросился на 12-летнюю девочку. Сотрудники быстро среагировали и изолировали ребенка от дикой кошки, однако животное успело несколько раз укусить девочку.

На место приехали сотрудники полиции, Росприроднадзора, центра реабилитации диких животных и скорая помощь. Рысь отловили, но помочь ей не смогли. Отмечается, что у зверя было бешенство в тяжелой форме.

