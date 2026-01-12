Реклама

Россия
11:06, 12 января 2026

Бешеный зверь напал на ребенка в российском детском лагере

Никита Абрамов
Никита Абрамов

Кадр: Telegram-канал SHOT

Бешеная рысь напала на ребенка в детском спортивном лагере «Уфимский сокол» в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Зверь зашел из леса на территорию учреждения под Уфой. Затем он набросился на 12-летнюю девочку. Сотрудники быстро среагировали и изолировали ребенка от дикой кошки, однако животное успело несколько раз укусить девочку.

На место приехали сотрудники полиции, Росприроднадзора, центра реабилитации диких животных и скорая помощь. Рысь отловили, но помочь ей не смогли. Отмечается, что у зверя было бешенство в тяжелой форме.

Ранее стало известно, что в Ростовской области волк, которого держали в вольере во дворе частного дома, напал на соседского ребенка и покусал его. Все произошло в городе Гуково. Третьеклассник отпросился гулять с другими детьми. Вместе они зашли во двор к соседям, которые в вольере держали дикое животное.

