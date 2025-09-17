Россия
Живущий во дворе частного дома волк напал на ребенка в российском городе

В Ростовской области волк, которого держали в вольере, напал на ребенка
Фото: Mohan Bhaskara / Shutterstock / Fotodom

В Ростовской области волк, которого держали в вольере во дворе частного дома, напал на соседского ребенка и покусал его. Об этом сообщает «360».

Все произошло в городе Гуково. Третьеклассник отпросился гулять с другими детьми. Вместе они зашли во двор к соседям, которые в вольере держали дикое животное. Зверь вырвался и напал на ребенка.

«С ребенком сейчас все хорошо. Это животное жило не у нас, а у наших соседей. (…) Многочисленные укусы на спине, ногах, в области сердца один укус, на затылке и ухе», — рассказала мать школьника.

Ранее в Челябинской области медведь раскопал могилы, а затем съел останки. Зверя заметили на Уреньгинском кладбище в Златоусте. Известно, что Минэкологии области выдало разрешение на отлов медведя.

