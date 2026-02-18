Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:37, 18 февраля 2026Экономика

В российском городе пожаловались на рассыпающийся жилой дом

Жители Волжского пожаловались на рассыпающийся жилой дом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Жители Волжского Волгоградской области пожаловались на один из жилых домов, который буквально рассыпается на глазах. Внимание на ситуацию обратил портал «Блокнот Волжский».

Речь идет об общежитии на улице Молодежной, 42. На снимках, сделанных журналистами, можно увидеть, насколько сильно обрушился угол здания, однако проводить ремонт не спешат. На данный момент груда кирпича по-прежнему лежит на земле, сотрудники коммунальной службы лишь перекрыли доступ к опасному участку белой лентой. Люди опасаются, что в любой момент на голову прохожему может упасть не только камень, но и целая секция стены.

Ненадлежащим образом в Волжском выглядят и другие дома на Молодежной — № 34, 40 и 46. С фасадов зданий
свисают гроздья оборванных проводов, стены гниют, а тротуары усыпаны битым кирпичом и кусками штукатурки. Люди сетуют, что все вышеупомянутые дома до сих пор не признаны аварийными, и поэтому надеяться на скорое расселение они не могут. «Ждем, пока развалятся, может, тогда людей переселят», — комментируют ситуацию местные жители.

Ранее в феврале в Казани из-за снега рухнула крыша дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Раскрыта уловка болельщика для проноса на трибуны Олимпиады российского флага

    Стал известен третий полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    В российском городе пожаловались на рассыпающийся жилой дом

    «Разборку» украинской установки «Гвоздика» российскими дронами показали на видео

    Европейцев отказались допустить до переговоров в Женеве

    Звезда «Горничной» обнажила грудь в съемке для модного журнала

    Трамп высказался об украинском конфликте после переговоров в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok