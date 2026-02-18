В российском городе пожаловались на рассыпающийся жилой дом

Жители Волжского пожаловались на рассыпающийся жилой дом

Жители Волжского Волгоградской области пожаловались на один из жилых домов, который буквально рассыпается на глазах. Внимание на ситуацию обратил портал «Блокнот Волжский».

Речь идет об общежитии на улице Молодежной, 42. На снимках, сделанных журналистами, можно увидеть, насколько сильно обрушился угол здания, однако проводить ремонт не спешат. На данный момент груда кирпича по-прежнему лежит на земле, сотрудники коммунальной службы лишь перекрыли доступ к опасному участку белой лентой. Люди опасаются, что в любой момент на голову прохожему может упасть не только камень, но и целая секция стены.

Ненадлежащим образом в Волжском выглядят и другие дома на Молодежной — № 34, 40 и 46. С фасадов зданий

свисают гроздья оборванных проводов, стены гниют, а тротуары усыпаны битым кирпичом и кусками штукатурки. Люди сетуют, что все вышеупомянутые дома до сих пор не признаны аварийными, и поэтому надеяться на скорое расселение они не могут. «Ждем, пока развалятся, может, тогда людей переселят», — комментируют ситуацию местные жители.

Ранее в феврале в Казани из-за снега рухнула крыша дома.