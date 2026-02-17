В российском городе рухнула не чищенная от снега с прошлого года крыша дома

В Казани из-за снега рухнула крыша дома

Крыша дома обрушилась из-за снега в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в доме 1966 года постройки на Гвардейской улице. Оказалось, что снег не убирали с декабря.

В администрации заявили, что старая кровля не выдержала аномальных осадков, которые прошли на днях.

Известно, что после случившегося коммунальщики начали чистить крышу соседнего дома на улице Красной Позиции. Оказалось, что высота сугробов там достигла двух метров. По правилам коммунальные службы должны убирать снег, когда высота покрова достигает 30 сантиметров.

Ранее стало известно, что в четырех населенных пунктах Подмосковья из-за скопившегося снега обрушились крыши зданий. Не выдержали снега козырек подъезда в Чехове, крыша барака в деревне Алексеевка, а также крыши частных домов в Раменском и Кашире.

