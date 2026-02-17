Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:04, 17 февраля 2026Экономика

В российском городе рухнула не чищенная от снега с прошлого года крыша дома

В Казани из-за снега рухнула крыша дома
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: страница «ЧС Казань» во Вконтакте

Крыша дома обрушилась из-за снега в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в доме 1966 года постройки на Гвардейской улице. Оказалось, что снег не убирали с декабря.

В администрации заявили, что старая кровля не выдержала аномальных осадков, которые прошли на днях.

Известно, что после случившегося коммунальщики начали чистить крышу соседнего дома на улице Красной Позиции. Оказалось, что высота сугробов там достигла двух метров. По правилам коммунальные службы должны убирать снег, когда высота покрова достигает 30 сантиметров.

Ранее стало известно, что в четырех населенных пунктах Подмосковья из-за скопившегося снега обрушились крыши зданий. Не выдержали снега козырек подъезда в Чехове, крыша барака в деревне Алексеевка, а также крыши частных домов в Раменском и Кашире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянин лишился носа после замечания на улице

    Трансгендеры напали на туриста в отеле Таиланда и украли у него десятки тысяч рублей

    Способность Telegram технически противостоять блокировке в России оценили

    Гипертоников предупредили об опасности одного популярного у любителей ЗОЖ продукта

    Стало известно о новых переговорах в Женеве по Украине

    Стало известно о языке переговоров по Украине в Женеве

    Курс доллара в России вырос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok