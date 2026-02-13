Реклама

Экономика
21:36, 13 февраля 2026Экономика

Четыре крыши обрушились из-за снега в Подмосковье

В Подмосковье из-за снега обрушились крыши четырех домов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «ГКУ МО "Мособлпожспас"»

В четырех населенных пунктах Подмосковья из-за скопившегося снега обрушились крыши зданий. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

В Чехове из-за веса осадков рухнул козырек над подъездом жилого дома. В деревне Алексеевка обрушилась крыша барака, в результате чего оказались повреждены четыре квартиры. В Раменском снег не выдержала крыша частного дома, а в Кашире — крыша коттеджа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде снег с крыши обрушился на группу детей во время экскурсии. Несовершеннолетние получили травмы легкой и средней тяжести и были доставлены в больницу.

