Дети пострадали из-за схода снега с крыши в российском городе

В Нижнем Новгороде дети пострадали из-за схода снега с крыши

В Нижнем Новгороде снег с крыши обрушился на группу детей во время экскурсии. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу «Нижний №1».

Экскурсия проходила в музее ремесел на улице Рождественской. После схода снега с крыши здания четверо детей получили легкие травмы, еще один ребенок — травмы средней тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в одной из школ Иркутска обрушился подвесной потолок. В фойе на первом этаже учебного заведения перекрытия проломили конструкцию, из-за чего оголилась электропроводка. Площадь поврежденного участка составила полтора на два метра.