Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:58, 13 февраля 2026Экономика

Дети пострадали из-за схода снега с крыши в российском городе

В Нижнем Новгороде дети пострадали из-за схода снега с крыши
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде снег с крыши обрушился на группу детей во время экскурсии. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу «Нижний №1».

Экскурсия проходила в музее ремесел на улице Рождественской. После схода снега с крыши здания четверо детей получили легкие травмы, еще один ребенок — травмы средней тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в одной из школ Иркутска обрушился подвесной потолок. В фойе на первом этаже учебного заведения перекрытия проломили конструкцию, из-за чего оголилась электропроводка. Площадь поврежденного участка составила полтора на два метра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения

    В России вспомнили о поворотной точке в истории Т-90

    Дети пострадали из-за схода снега с крыши в российском городе

    Россиянин вышел из бара и упал замертво

    Россия резко увеличила импорт огурцов

    Раскрыта судьба «Что было дальше?» после запрета Сабурову приезжать в Россию

    Европейцы одним словом оценили требование США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok