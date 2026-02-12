Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:31, 12 февраля 2026Экономика

В российской школе обрушился потолок

В Иркутске обрушился потолок в школе
Виктория Клабукова

Фото: maroke / Shutterstock / Fotodom

В Иркутске обвалился потолок в школе. Об этом пишет портал Ircity.ru.

Потолок не выдержал в школе № 64. Обрушение произошло в семь часов вечера в фойе на первом этаже: перекрытия проломили подвесной потолок, из-за чего оголилась электропроводка. Площадь поврежденного участка — полтора на два метра. Плиты рухнули как раз в том месте, где обычно на переменах играли школьники, никто не пострадал.

Здание было построено еще в 50-х, периодически в школе проводили косметический ремонт, но этого явно было недостаточно. Родители учащихся оценивали состояние конструкций как удовлетворительное. Занятия временно переведут на дистанционный формат. Прокуратура Свердловского района по факту случившегося инициировала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Ранее аналогичный инцидент случился в школе города Белово. Межэтажные перекрытия рухнули в одном из кабинетов воскресным вечером. По словам местных жителей, учреждение давно находилось в аварийном состоянии — здание построили в 1962 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве взорвался автомобиль

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Госдуме попросили проверить причины роста цен на огурцы

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 12 февраля

    Названы пять самых популярных моделей для ввоза в Россию

    Россиянин подменил сейф и оставил пожилого друга без миллионов

    Решетников предупредил о замедлении экономики

    Открестившемуся от 9 Мая российскому блогеру объяснили причину изъятия Porsche

    Российская школьница зверски избила сверстницу на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok