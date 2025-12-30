Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:19, 30 декабря 2025Экономика

В российской школе обвалился потолок

В школе города Белово обвалился потолок
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В школе города Белово обвалился потолок. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Инцидент Кемерово».

Инцидент в школе №8 1962 года постройки произошел вечером в воскресенье, 28 декабря — в одном из кабинетов рухнули межэтажные перекрытия. По словам местных жителей, здание давно находится в аварийном состоянии, однако местные власти никак не пытались решить эту проблему. «Уже давно всем известно о плачевном состоянии школы, но никто ничего не предпринимает! Видимо, ждут, когда детям и учителям на головы школа рухнет. Тогда сразу все забегают!» — жалуются люди.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело и лично взял расследование под контроль.

Ранее в декабре сообщалось, что в аварийном жилом доме в Соликамске частично обрушился потолок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok