В российской школе обвалился потолок

В школе города Белово обвалился потолок. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Инцидент Кемерово».

Инцидент в школе №8 1962 года постройки произошел вечером в воскресенье, 28 декабря — в одном из кабинетов рухнули межэтажные перекрытия. По словам местных жителей, здание давно находится в аварийном состоянии, однако местные власти никак не пытались решить эту проблему. «Уже давно всем известно о плачевном состоянии школы, но никто ничего не предпринимает! Видимо, ждут, когда детям и учителям на головы школа рухнет. Тогда сразу все забегают!» — жалуются люди.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело и лично взял расследование под контроль.

