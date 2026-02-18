Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:02, 18 февраля 2026Силовые структуры

В российском регионе совершили заказную расправу над ректором вуза и его племянником

В Дагестане осудили мужчину за убийство ректора с племянником
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Фемида Дагестана»

В Дагестане осудили мужчину за убийство ректора с племянником. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, злоумышленники спланировали нападение и собрали информацию о пострадавших, после чего приобрели оружие. 7 июня 2011 года они дождались, когда ректор Института теологии и международных отношений Максуд Садиков и его племянник зайдут во двор дома на улице Абубакарова. Затем произвели более 30 выстрелов. Пострадавшие получили ранения, несовместимые с жизнью.

Преступление было организовано группой лиц из-за личной неприязни. К исполнению они привлекли подсудимого и еще одного неизвестного исполнителя.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что расправившийся с матерью и братом россиянин избежал тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Назван главный провокатор раннего старения

    В России высказались о начале гонки вооружений после прекращения ДСНВ

    Пострадавших при падении лифта в Таиланде россиян вернули в ту же гостиницу

    Реальный курс рубля вырос с начала года

    Залужного уличили в начале предвыборной кампании «по-украински»

    На полу кабинета в российском институте генетики нашли тело

    Россияне раскрыли отношение к людям в открытой форме в спортзалах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok