В российском регионе совершили заказную расправу над ректором вуза и его племянником

В Дагестане осудили мужчину за убийство ректора с племянником. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, злоумышленники спланировали нападение и собрали информацию о пострадавших, после чего приобрели оружие. 7 июня 2011 года они дождались, когда ректор Института теологии и международных отношений Максуд Садиков и его племянник зайдут во двор дома на улице Абубакарова. Затем произвели более 30 выстрелов. Пострадавшие получили ранения, несовместимые с жизнью.

Преступление было организовано группой лиц из-за личной неприязни. К исполнению они привлекли подсудимого и еще одного неизвестного исполнителя.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

