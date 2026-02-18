Расправившийся с матерью и братом россиянин избежал тюрьмы

В Крыму суд отправил на лечение расправившегося матерью и братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным следствия, 29 августа 2025 года в частном доме в ходе семейного конфликта 27-летний мужчина нанес несколько ударов ножом своей 47-летней матери, а затем не менее 20 ударов спящему 23-летнему брату. Ранения пострадавших оказались несовместимы с жизнью.
Злоумышленника задержали и провели необходимые следственные мероприятия для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств произошедшего.
Суд избрал ему меру в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением.
