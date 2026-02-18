Реклама

Силовые структуры
Силовые структуры
16:13, 18 февраля 2026Силовые структуры

Расправившийся с матерью и братом россиянин избежал тюрьмы

В Крыму суд отправил на лечение убийцу матери и брата
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Крыму суд отправил на лечение расправившегося матерью и братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 29 августа 2025 года в частном доме в ходе семейного конфликта 27-летний мужчина нанес несколько ударов ножом своей 47-летней матери, а затем не менее 20 ударов спящему 23-летнему брату. Ранения пострадавших оказались несовместимы с жизнью.

Злоумышленника задержали и провели необходимые следственные мероприятия для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств произошедшего.

Суд избрал ему меру в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Ранее сообщалось, что россиянина заподозрили в расправе над 14-летней сестрой.

