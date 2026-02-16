Реклама

Силовые структуры
23:36, 16 февраля 2026Силовые структуры

Россиянина заподозрили в убийстве 14-летней сестры

В Северной Осетии 17-летнего парня заподозрили в убийстве 14-летней сестры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Во Владикавказе 17-летнего парня задержали по подозрению в убийстве 14-летней сестры. Об этом сообщил СУ СК России по Северной Осетии в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 16 февраля около 18:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти девочки, поступившей с множественными травмами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен к следователю 17-летний брат потерпевшей», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что отец насмерть забившей сына жительницы Урала заявил, что во всем виноват ее сожитель.

