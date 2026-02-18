Реклама

10:32, 18 февраля 2026Россия

В РПЦ прокомментировали слова священника о недопустимости «языческих масленичных гуляний»

Кипшидзе: Слова священника о недопустимости масленичных гуляний неверно поняли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали слова священника Андрея Постернака о недопустимости «языческих масленичных гуляний». Высказывание священнослужителя объяснил изданию «Подъем» замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе.

Перед этим Постернак назвал «полным безобразием» широкое празднование масленицы, охарактеризовав его как «языческие масленичные гуляния».

«Я думаю, что не совсем правильно поняли батюшку, скорее всего, он имел в виду, что во всем нужна умеренность», — сказал Кипшидзе. Он отметил, что если какой-либо праздник становится поводом сверх меры есть и пить спиртное, «то христианского в этом ничего нет». При этом если в масленичную неделю верующие встечаются и общаются, ничего предосудительного с точки зрения христианского учения в этом нет, подчеркнул он.

Ранее в РПЦ рассказали об отношении к Дню святого Валентина. Кипшидзе заявил, что этот день утратил изначальный смысл, превратившись в «какое-то коммерческое предприятие».

