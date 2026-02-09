Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 9 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В РПЦ рассказали об отношении к празднованию Дня святого Валентина

Кипшидзе: День святого Валентина используется для извлечения прибыли
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

День святого Валентина, 14 февраля, сегодня используется для извлечения прибыли, отметил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об отношении Русской православной церкви (РПЦ) к празднику он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

На наш взгляд, реальность заключается в том, что если когда-то этот праздник и имел христианские корни, то сейчас они полностью исчезли, редуцировав этот праздник до какого-то коммерческого предприятия, который используется для того, чтобы извлекать прибыль

Вахтанг Кипшидзезамглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

«Я не вижу, чтобы этот праздник нес какое-то созидательное начало, укреплял бы традиционные ценности, отношение к верности, любви, уважение к женщинам, к отцам, матерям. Всего этого, к сожалению, нет», — заявил Кипшидзе.

По словам собеседника, в российской истории, в отечественной культуре есть много других поводов для того, чтобы передавать те смыслы, которые вкладываются РПЦ в представление о любви, верности, чести, уважении между супругами, воспитании детей и так далее.

Ранее депутат Татьяна Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви или в День плюшевой игрушки. По ее словам, важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Индии от российской нефти

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Владельцы собак в российском городе нашли разбросанный во дворах яд

    Хинштейн назвал мэра Курска беспомощным

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok