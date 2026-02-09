В РПЦ рассказали об отношении к празднованию Дня святого Валентина

Кипшидзе: День святого Валентина используется для извлечения прибыли

День святого Валентина, 14 февраля, сегодня используется для извлечения прибыли, отметил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об отношении Русской православной церкви (РПЦ) к празднику он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

На наш взгляд, реальность заключается в том, что если когда-то этот праздник и имел христианские корни, то сейчас они полностью исчезли, редуцировав этот праздник до какого-то коммерческого предприятия, который используется для того, чтобы извлекать прибыль Вахтанг Кипшидзе замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

«Я не вижу, чтобы этот праздник нес какое-то созидательное начало, укреплял бы традиционные ценности, отношение к верности, любви, уважение к женщинам, к отцам, матерям. Всего этого, к сожалению, нет», — заявил Кипшидзе.

По словам собеседника, в российской истории, в отечественной культуре есть много других поводов для того, чтобы передавать те смыслы, которые вкладываются РПЦ в представление о любви, верности, чести, уважении между супругами, воспитании детей и так далее.

Ранее депутат Татьяна Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви или в День плюшевой игрушки. По ее словам, важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты.

