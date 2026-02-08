Реклама

В России призвали модернизировать День всех влюбленных

Никита Абрамов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

День всех влюбленных в России следует модернизировать и убрать из него упоминание святого Валентина. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, ее слова приводит ТАСС.

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" — важнейшие в жизни», — объяснила она.

По ее мнению, вместо Дня Валентина уместно будет отмечать День любви или День плюшевой игрушки, как символа нежности и доброты. Депутат отметила, что это сохранит традицию, но в другом контексте.

Ранее стало известно, что на День святого Валентина средняя стоимость букета составит 3890 рублей, в то время как мужские наборы обойдутся в 4201 рубль. Об этом рассказала директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина.

