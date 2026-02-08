Россиянам рассказали о подарках мужчинам ко Дню святого Валентина

Flowwow: Подарки женщинам на 14 февраля обойдутся дешевле, чем для мужчин

На День святого Валентина средняя стоимость букета составляет 3 890 рублей, в то время как мужские наборы обойдутся в 4 201 рубль, рассказала директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина. Ситуацию в популярный у россиян праздник она прокомментировала в беседе с «Лентой.ру».

«Подарки для мужчин чаще включают дополнительные элементы: гастрономические наборы, косметические принадлежности или аксессуары. Такие позиции изначально имеют более высокий средний чек по сравнению с цветами или десертами», — отметила Воронина.

По данным Flowwow, самыми популярными подарками для женщин на 14 февраля остаются букеты, клубника в шоколаде и кондитерские изделия. Средняя цена на клубнику в шоколаде — 2 567 рублей, а на бенто-торты — 1 919 рублей. Мужчинам чаще дарят подарочные боксы с закусками, сладости без романтического декора, а также наборы, например, с мясными деликатесами. Такой подарок обойдется в среднем в 5 782 рубля.

«Дополнительно поиск подарка осложняется отсутствием явных сигналов о предпочтениях: мужчины, как правило, не формируют виш-листы и реже озвучивают свои желания. Для перестраховки в ход идут различные наборы: гастрономические или с предметами, которые связаны с увлечениями партнера», — рассказала Воронина.

Чтобы избежать банальных вариантов, эксперт советует попробовать совместно составлять виш-листы. По ее словам, это может быть частью досуга, особенно если оформить данный процесс как игру.

«Кроме того, в последние годы мы видим устойчивый рост спроса на сертификаты, связанные с новыми впечатлениями: например, на занятия конным спортом, совместный досуг и мастер-классы. За год число таких покупок выросло почти в два раза», — поделилась Воронина.

В феврале 2024 года традиционный букет цветов ко Дню всех влюбленных стоил в среднем 1820 рублей. Средняя цена мягкой игрушки составляла 930 рублей, а открытки-валентинки — 41 рубль.