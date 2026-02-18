Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:20, 18 февраля 2026Экономика

В США вспыхнули мощные лесные пожары

В американских штатах Оклахома, Канзас и Колорадо вспыхнули лесные пожары
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В американских штатах Оклахома, Техас, Канзас, Нью-Мексико, Колорадо и Миссури во вторник, 17 февраля, из-за сильного ветра и аномально низкой влажности воздуха вспыхнули разрушительные лесные пожары. Об этом сообщает Fox Weather.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, теплый и сухой воздух опустился на Центральные равнины после грозового фронта, который прошел в минувшие выходные. Уточняется, что вышеупомянутые регионы и без того страдают от усиливающейся засухи и недостатка осадков, из-за чего местная растительность становится легковоспламеняемой. В подобных условиях даже небольшая искра от транспортного средства, оборудования или линии электропередачи может вызвать быстро распространяющийся пожар.

Самое масштабное возгорание зафиксировано на Рейджер-Роуд, где вспыхнуло 145 тысяч акров земли. Из-за пожаров, которые распространились на сотни тысяч акров земли, десятки тысяч человек были эвакуированы, а движения по ряду трасс пришлось временно закрыть. В Национальной метеорологической службе сообщили, что в ближайшие 12-72 часа могут сложиться критические погодные условия для пожаров.

В начале января 2026 года мощные лесные пожары охватили Калифорнию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Огромная глыба льда рухнула на голову россиянину

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok