В США вспыхнули мощные лесные пожары

В американских штатах Оклахома, Канзас и Колорадо вспыхнули лесные пожары

В американских штатах Оклахома, Техас, Канзас, Нью-Мексико, Колорадо и Миссури во вторник, 17 февраля, из-за сильного ветра и аномально низкой влажности воздуха вспыхнули разрушительные лесные пожары. Об этом сообщает Fox Weather.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, теплый и сухой воздух опустился на Центральные равнины после грозового фронта, который прошел в минувшие выходные. Уточняется, что вышеупомянутые регионы и без того страдают от усиливающейся засухи и недостатка осадков, из-за чего местная растительность становится легковоспламеняемой. В подобных условиях даже небольшая искра от транспортного средства, оборудования или линии электропередачи может вызвать быстро распространяющийся пожар.

Самое масштабное возгорание зафиксировано на Рейджер-Роуд, где вспыхнуло 145 тысяч акров земли. Из-за пожаров, которые распространились на сотни тысяч акров земли, десятки тысяч человек были эвакуированы, а движения по ряду трасс пришлось временно закрыть. В Национальной метеорологической службе сообщили, что в ближайшие 12-72 часа могут сложиться критические погодные условия для пожаров.

В начале января 2026 года мощные лесные пожары охватили Калифорнию.

