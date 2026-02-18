Волочкова легла на операцию за миллион рублей в клинику для бомжей

Shot: Волочковой сделали операцию на ноге за ₽1 млн в клинике для бомжей в ФРГ

Балерина Анастасия Волочкова легла на операцию за миллион рублей в клинику для бомжей в Германии. Ей сделали операцию на ноге, передает Telegram-канал Shot.

Звезда специально прилетела в ФРГ, чтобы ей провели удаление косточки в St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. За это она заплатила порядка 10 тысяч евро (около 909 тысяч рублей). Она не стала приобретать специальный пакет услуг, включающий недельный стационар, реабилитацию и дополнительный уход.

По словам самой Волочковой, с ней работали лучшие немецкие врачи. Больницу она назвала одной из самых уважаемых в стране. Однако по информации Shot, это один из худших госпиталей в Германии. Местные жители регулярно жалуются на неработающий рентген, отсутствие должного ухода за пациентами, путаницу с анализами крови и преждевременными выписками людей.

Последнее медперсонал вынужден делать, чтобы освобождать койки для бомжей, которых обязаны принимать в учреждение. Помимо этого, в больнице плохое питание — бутерброды с грубым хлебом и колбасой.

Волочкова попала в этот госпиталь по рекомендации знакомых. Вероятно, она не станет соблюдать рекомендации врачей, поскольку ей посоветовали держать ногу в покое восемь недель, но балерина уже назначила выступление на конец марта.

