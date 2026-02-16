Раскрыто состояние Волочковой после срочной операции

Продюсер Дворцов: Анастасия Волочкова могла остаться без части ноги после травмы

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о состоянии балерины Анастасии Волочковой после операции. Его слова передает «Газета.Ru».

Медиаменеджер заявил, что Волочковой предстоит недолгая реабилитация, ее здоровью ничего не угрожает. Он уточнил, что операция была срочной и внеплановой. Хирургическое вмешательство потребовалось артистке из-за травмы, полученной во время рабочего процесса.

«Большое спасибо врачам за то, что ее поставили на ноги, вернули к жизни. Неизвестно, чем бы это дело закончилось. Возможно, она даже могла остаться без части ноги», — заключил Дворцов.

Ранее Волочкова подтвердила, что действительно летала в Германию, где медики клиники в Мюльхайм-ан-дер-Руре провели ей операцию на ноге. Из-за этого она была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях. Слухи об иных тяжелых заболеваниях артистка опровергла.