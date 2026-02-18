Жители сотни домов в центре Петербурга остались без тепла

Жители сотни домов в центре Петербурга остались без отопления из-за аварии

Жители сотни домов в центре Санкт-Петербурга остались без тепла из-за аварии. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

С отсутствием отопления столкнулись жильцы домов, расположенных в окрестностях Тележной улицы. По информации издания, в некоторых домах, помимо этого, нет горячей воды.

«Вечером на пересечении Тележной и Профессора Ивашенцова был пар, стояла аварийка, все огородили. Утром в квартире было 18 градусов», — поделилась информацией местная жительница. Жильцы оперативно связались с аварийной службой и рассчитывали, что в среду днем мерзнуть им не придется, однако ремонт коммуникаций продолжается до сих пор.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» отчитались, что специалисты устраняют технологическое нарушение на трубах, установленных в 1994 году. Вернуть тепло в дома собираются к 22:00 среды, 18 февраля.

Ранее сообщалось, что в городе Бодайбо Иркутской области после двухнедельного отключения тепла вновь прорвало трубу.