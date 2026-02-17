Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:27, 17 февраля 2026Экономика

В российском городе после двухнедельного отключения тепла произошла новая авария

В Бодайбо после двухнедельного отключения тепла вновь прорвало трубу
Виктория Клабукова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Бодайбо, где без тепла сидят уже больше двух недель, произошла новая коммунальная авария. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Евгений Юмашев.

На городских теплосетях вновь случился прорыв, из-за чего планируется остановить работу одну из котельных. Аварийные работы пройдут на участке по улице Карла Либкнехта, отопление обещают восстановить 18 февраля после четырех часов вечера. Отключение коснется не только жилых домов, но также двух детских садов, школы, дома творчества и детской библиотеки.

Перебои с отоплением начались в Бодайбо еще в конце января. На фоне 40-градусного мороза в городе перемерз водовод, из-за чего вышли из строя четыре котельные. Всего отопления лишились 1,3 тысячи человек. К 14 февраля в зоне отключения оставались 98 домов, всего было проложено почти 3,5 километра новой теплотрассы.

При этом даже по итогу ремонтных работ горожанам могут не наладить теплоснабжение: за время, пока велись наладочные работы, во многих домах промерзла канализация. В связи с этим управляющие компании стали предупреждать потребителей, что отопление не вернется в квартиры до самой весны. Те же, кому отопление все-таки восстановили, столкнулись с протечками. Из-за морозов у горожан забились трубы и треснули батареи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из главных союзников Украины захотел создать ядерное оружие. Что об этом известно и как должна реагировать Россия?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В МИД оригинально ответили на требование Польши о репарациях

    В российском городе после двухнедельного отключения тепла произошла новая авария

    Делегация Украины покинула место переговоров с Россией и США

    Орбан жестко высказался о шансах победы Украины над Россией

    На Западе назвали главный вопрос на переговорах по Украине

    Стало известно об исчезновении сообщений в Telegram у россиян

    Фон дер Ляйен уличили в намерении развязать войну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok