В российском городе после двухнедельного отключения тепла произошла новая авария

В Бодайбо после двухнедельного отключения тепла вновь прорвало трубу

В Бодайбо, где без тепла сидят уже больше двух недель, произошла новая коммунальная авария. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Евгений Юмашев.

На городских теплосетях вновь случился прорыв, из-за чего планируется остановить работу одну из котельных. Аварийные работы пройдут на участке по улице Карла Либкнехта, отопление обещают восстановить 18 февраля после четырех часов вечера. Отключение коснется не только жилых домов, но также двух детских садов, школы, дома творчества и детской библиотеки.

Перебои с отоплением начались в Бодайбо еще в конце января. На фоне 40-градусного мороза в городе перемерз водовод, из-за чего вышли из строя четыре котельные. Всего отопления лишились 1,3 тысячи человек. К 14 февраля в зоне отключения оставались 98 домов, всего было проложено почти 3,5 километра новой теплотрассы.

При этом даже по итогу ремонтных работ горожанам могут не наладить теплоснабжение: за время, пока велись наладочные работы, во многих домах промерзла канализация. В связи с этим управляющие компании стали предупреждать потребителей, что отопление не вернется в квартиры до самой весны. Те же, кому отопление все-таки восстановили, столкнулись с протечками. Из-за морозов у горожан забились трубы и треснули батареи.