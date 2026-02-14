Реклама

Экономика
09:45, 14 февраля 2026

Почти 100 домов в российском городе остались без отопления

В городе Бодайбо Иркутской области без отопления остались 98 домов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В городе Бодайбо Иркутской области после перемерзания водовода без отопления остались 98 домов. Об этом сообщила районная администрация в Telegram-канале.

Отопление и воду в российском городе отключили еще 29 января после аварии, которая была вызвана перемерзанием водовода и выходом из строя четырех котельных.

За время, пока велись наладочные работы, во многих домах промерзла канализация. В свете этого жителей города начали предупреждать, что чинить водоотвод не будут до марта.

Заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин после аварии в Бодайбо призвал обратить пристальное внимание на контроль за подготовкой ЖКХ к зиме. Он подчеркнул, что сейчас в городе наблюдается температура около 31 градуса мороза днем, ночью столбик термометра опускался до минус 41 градуса.

