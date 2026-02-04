Реклама

Экономика
08:34, 4 февраля 2026Экономика

В российском городе допустили отключение тепла до весны

Жители Бодайбо допускают, что останутся без отопления до весны
Виктория Клабукова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Жители города Бодайбо Иркутской области допускают, что отключение отопления, длящееся уже неделю, может затянуться до самой весны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отключение произошло еще 29 января, аварию объяснили перемерзанием водовода. В результате из строя вышли четыре городские котельные. Без отопления остались больше 140 домов, число отключенных потребителей насчитывало 1,3 тысячи.

Временный трубопровод обещали наладить к понедельнику, 2 февраля — на официальном заседании чрезвычайной комиссии чиновники уже отчитались о завершении монтажа резервной линии. Тем не менее отопление в городе не восстановили.

За то время, пока велись наладочные работы, во многих домах промерзла канализация. В свете этого сотрудники управляющей компании начали предупреждать потребителей, что чинить водоотвод не будут до марта. Некоторые горожане стали прогревать подвалы собственными силами, чтобы сохранить коммуникации. Благодаря этому, в частности, удалось подключить к отоплению один из домов на улице Садовой.

Мэр Евгений Юмашев доложил о начале подключения к теплоносителю жилых домов и соцобъектов. Среди них к подключению готовится городская школа. 4 и 5 февраля планируется усилить действующие в Бодайбо аварийные бригады, часть рабочих были вызваны из Иркутска.

Ранее без тепла и горячей воды остались жители нескольких десятков домов в другом российском городе, Пензе. Столбики термометров тем временем держались на отметке в минус 24 градуса

