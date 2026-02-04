В российском городе допустили отключение тепла до весны

Жители Бодайбо допускают, что останутся без отопления до весны

Жители города Бодайбо Иркутской области допускают, что отключение отопления, длящееся уже неделю, может затянуться до самой весны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отключение произошло еще 29 января, аварию объяснили перемерзанием водовода. В результате из строя вышли четыре городские котельные. Без отопления остались больше 140 домов, число отключенных потребителей насчитывало 1,3 тысячи.

Временный трубопровод обещали наладить к понедельнику, 2 февраля — на официальном заседании чрезвычайной комиссии чиновники уже отчитались о завершении монтажа резервной линии. Тем не менее отопление в городе не восстановили.

За то время, пока велись наладочные работы, во многих домах промерзла канализация. В свете этого сотрудники управляющей компании начали предупреждать потребителей, что чинить водоотвод не будут до марта. Некоторые горожане стали прогревать подвалы собственными силами, чтобы сохранить коммуникации. Благодаря этому, в частности, удалось подключить к отоплению один из домов на улице Садовой.

Мэр Евгений Юмашев доложил о начале подключения к теплоносителю жилых домов и соцобъектов. Среди них к подключению готовится городская школа. 4 и 5 февраля планируется усилить действующие в Бодайбо аварийные бригады, часть рабочих были вызваны из Иркутска.

Ранее без тепла и горячей воды остались жители нескольких десятков домов в другом российском городе, Пензе. Столбики термометров тем временем держались на отметке в минус 24 градуса