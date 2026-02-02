Жители российского города остались без воды и отопления в 24-градусный мороз

Жители 32 домов в Пензе остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщили в Telegram-канале теплоснабжающей компании «Т Плюс» в Пензенской области.

Помимо жилых домов, отключения коснулись двух детсадов, школы, Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, областной туберкулезной больницы, Музея народного творчества, а также одного административного здания. Поводом для них стал выявленный дефект на трубопроводе по адресу улица Чкалова, 51. В организации отметили, что специалисты оперативно приступили к работе.

Закончить ремонт и вернуть воду и тепло в дома в «Т Плюсе» пообещали до 14 часов по московскому времени.

В понедельник, 2 февраля, температура в Пензе будет колебаться от минус 20 до минус 24 градусов.

Ранее стало известно, что почти 100 тысяч жителей Саратова лишились холодной воды из-за аварии.