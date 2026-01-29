Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 29 января 2026Экономика

Почти 100 тысяч россиян остались без воды

В Саратове почти 100 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Charles Russell / Shutterstock / Fotodom

В Саратове почти 100 тысяч человек остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что без доступа к питьевой воде остались жители Кировского, Волжского и Ленинского районов города. «Произведено отключение холодного водоснабжения... в виду ремонтных работ на городском водопроводе D-1000», — сообщили в прокуратуре.

В зоне отключения оказались 244 многоквартирных дома, 1233 частных дома, 18 объектов социальной инфраструктуры и 5 котельных. В общей сложности воды лишились более 98 тысяч человек. Когда завершатся ремонтные работы, пока не известно. Их проведение будет контролировать прокурор области Сергей Пилипенко.

Ранее жители Гукова Ростовской области остались без воды более чем на 10 дней. Доступ к ресурсу перекрыли 16 января из-за крупной аварии. Водоснабжение должны были полностью восстановить 26 января, однако жители утверждали, что на следующий день после обещанной даты проблема по-прежнему была.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У украинцев грустное настроение. У нас хорошее». Шеф ГРУ дал первые комментарии о переговорах в Абу-Даби

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Лавров обвинил Украину и Европу в «перелопачивании» мирного плана

    Московский январь побил 200-летний рекорд

    Британский автопром рухнул до уровня 1952 года

    Пожаловавшийся на угрозы от «крыши» российский военкор раскрыл новые детали случившегося

    Жена Брюса Уиллиса раскрыла печальные подробности его болезни

    В московском шоуруме нашли диван-звездолет за 15 миллионов

    Найден «застывший в 1970-х» дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok