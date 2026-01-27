В российском регионе пожаловались на более чем 10 дней без воды

Жители Ростовской области пожаловались на более чем 10 дней без воды. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Речь идет о Гукове — воду в городе, а также в Звереве, Каменском и Красносулинском районах отключили еще 16 января из-за крупной аварии. Водоснабжение должны были полностью восстановить накануне, однако жители утверждают, что проблема по-прежнему остается. По их словам, напор в трубах очень слабый и до верхних этажей вода почти не доходит.

В свою очередь, в местном водоканале журналистов заверили, что все насосные станции работают в штатном режиме и вода подается в полном объеме, хотя в некоторых местах есть замороженные участки и новые прорывы. «Сроки мы не ставим. Сроки — как мы устраним прорывы и выясним причины», — уточнили в ресурсоснабжающей организации.

В администрации города Гуково и вовсе заявили, что воду в дома дали на прошлой неделе, но проблемы еще могут оставаться в соседнем хуторе Гуково. 25 января водоканал сообщал, что в хутор воду подвозят при помощи автоцистерны. Накануне губернатор Ростовской области рассказал, что гуковский водопровод на протяжении 14 лет работал в режиме постоянного «латания дыр», и добавил, что нужно найти системное решение, поиск которого может занять немало времени.

