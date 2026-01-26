Реклама

Экономика
17:22, 26 января 2026Экономика

В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

В Жуковском многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В подмосковном Жуковском многоэтажный дом затопило кипятком после того, как в квартирах три дня не было отопления. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о 14-этажке, расположенной на улице Семашко. В воскресенье, 25 января, там прорвало батарею — сразу после того, как спустя три дня без тепла жильцам дали отопление. В результате горячая вода хлынула по этажам и залила лифты и щитки так, что в квартирах заискрили розетки. Позднее из-за ЧП в доме отключили единственный работающий лифт — второй ремонтируют уже более месяца. «Рванули на восьмом этаже батареи... Течет уже здесь, это второй этаж. Здесь уже даже лед намерзает», — посетовала одна из жительниц, снявшая видео с последствиями прорыва в своем подъезде. При этом, по словам другой женщины, дозвониться до аварийной службы не представляется возможным — там по полчаса не берут трубки.

По информации источника, после прорыва батареи тепло дали лишь по нескольким стоякам, поэтому часть жильцов продолжает замерзать в квартирах, температура в которых составляет лишь восемь градусов. Из-за холода люди вынуждены носить дома верхнюю одежду.

Жильцы утверждают, что управляющая компания, которая обсуживает их дом, никак не отреагировала на проблему, хотя в самой организации отчитались, что они якобы ликвидировали аварию. Известно, что за последние пять лет УК проверяли более 200 раз. Люди жаловались на проблемы с горячей водой в квартирах, плохую уборку в подъездах и дворах, ненадлежащее использование технических этажей, а также отсутствие ремонта помещений.

Всего в Жуковском на данный момент отопление отсутствуем более чем в 30 домах — его отключили из-за аварии на магистральной теплосети. Помимо этого, в ряде домов нет света. В связи с происходящим городские власти начали проверку.

Ранее в этот же день стало известно об аналогичной ситуации в Екатеринбурге — там многоквартирный дом превратился в парную после того, как после прорыва трубы подвал затопило кипятком.

