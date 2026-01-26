Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 26 января 2026Экономика

В российском городе многоквартирный дом превратился в парную

В Екатеринбурге жилой дом превратился в парную
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жители многоквартирного дома в Екатеринбурге пожаловались, что тот превратился в парную. При этом проблему не могут решить уже две недели. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал E1.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Летчиков, 8А. 12 января подвал здания затопило кипятком, а из колодцев во дворе стал идти пар. «Стены третьего подъезда отсырели, отваливается побелка, сырость идёт в квартиры. Сгорела проводка в электрощитовой», — сетуют жильцы.

В управляющей компании екатеринбуржцам объяснили, что прорыв произошел на сетях Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). В минувший вторник коммунальщики откачали воду из подвала, однако она продолжила бежать. По информации источника, в понедельник, 26 января, бригада ремонтников займется починкой трубы.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Москве — там один из подъездов дома на Балаклавском проспекте превратился в баню.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина перемены позиции Белого дома по захвату Гренландии

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин захотел купить прощение сбитого им полицейского

    Покупатель российской нефти предложил новый способ оплаты

    Лукашенко усомнился в автомобильном ИИ

    В российском городе многоквартирный дом превратился в парную

    Макрона уличили в желании стать «суперпрезидентом» Европы

    Лайнер с сотнями пассажиров застрял во льду недалеко от Антарктиды и попал на видео

    Популярная российская блогерша попала в аварию за границей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok