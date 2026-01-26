В российском городе многоквартирный дом превратился в парную

В Екатеринбурге жилой дом превратился в парную

Жители многоквартирного дома в Екатеринбурге пожаловались, что тот превратился в парную. При этом проблему не могут решить уже две недели. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал E1.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Летчиков, 8А. 12 января подвал здания затопило кипятком, а из колодцев во дворе стал идти пар. «Стены третьего подъезда отсырели, отваливается побелка, сырость идёт в квартиры. Сгорела проводка в электрощитовой», — сетуют жильцы.

В управляющей компании екатеринбуржцам объяснили, что прорыв произошел на сетях Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). В минувший вторник коммунальщики откачали воду из подвала, однако она продолжила бежать. По информации источника, в понедельник, 26 января, бригада ремонтников займется починкой трубы.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Москве — там один из подъездов дома на Балаклавском проспекте превратился в баню.