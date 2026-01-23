В Москве подъезд многоквартирного дома превратился в баню

В Москве один из подъездов многоквартирного дома превратился в баню. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о жилом доме, расположенном на Балаклавском проспекте. На записи, сделанной одной из жительниц, можно увидеть, что помещение заволокло паром, а подоконник покрылся сосульками. «Это что такое?» — прокомментировала увиденное девушка.

Инцидент произошел из-за прорыва трубы с горячей водой. В результате в квартирах пропало отопление, а подъезд стал больше похож на парную. «Информация уже передана ответственным», — отметил автор публикации.

Накануне сообщалось, что в Красноярске подъезд дома превратился в ледяное царство.