В российском городе подъезд дома превратился в ледяное царство

Превратившийся в ледяное царство подъезд в Красноярске сняли на видео

В Красноярске подъезд одного из домов превратился в ледяное царство. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном на улице Быковского. На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть, что стены, лестницы и окна в подъезде покрыты инеем. По словам местных жителей, подъезд заледенел из-за плохих дверей и окон, в которых отсутствуют стекла.

«В подъезде зима *****, снег прямо в подъезде. Очень тепло *****. Скоро в квартире так же будет. ****** (ужас) какой-то. Хоть двери поставят... Мы эту видеозапись в прокуратуру ***** (отправим). Ни стекол, ***** (ничего) нет, только деньги платите *****», — эмоционально прокомментировал ситуацию мужчина. Жильцы проблемного подъезда опасаются за свое здоровье, поскольку ступени замело и ходить по ним стало опасно.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что за плохую уборку дворов от снега управляющим компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.