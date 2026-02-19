Реклама

Экономика
14:02, 19 февраля 2026Экономика

На возврат денег жертве «схемы Долиной» уйдет 30 лет

Суд растянул выплаты жертве «схемы Долиной» на 30 лет
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Суд признал вменяемой пенсионерку, которая продала квартиру по «схеме Долиной». Однако такой итог разбирательств не принес покупательнице ожидаемой радости, передает Telegram-канал Baza.

Несмотря на результаты психической экспертизы спорную квартиру оставили за прежней хозяйкой. Вырученные деньги она должна будет вернуть покупательнице, однако срок, на который растянули выплаты, выглядит неправдоподобным. В месяц пожилая россиянка должна будет выплачивать по семь тысяч рублей. Таким образом, своих законных денег несостоявшейся собственнице придется ждать больше тридцати лет. К тому времени, как все деньги за квартиру будут возвращены, пенсионерка будет стоять на пороге столетия.

При этом, как стало известно покупательнице, пенсионерка собирается подать на банкротство, чтобы избежать кабалы с выплатами. В таком случае никаких гарантий возврата средств у пострадавшей нет.

Перед заключением сделки покупательница удостоверилась в юридической чистоте сделки и лично познакомилась с пенсионеркой, чтобы узнать причины продажи. Сделку проводили через банк и МФЦ. Квартира была приобретена за три миллиона рублей — ради дорогостоящей покупки пострадавшая оформила три потребительских кредита. Однако после подписания документов бывшая владелица заявила о давлении мошенников и потребовала сделку аннулировать. Борьба за жилплощадь идет уже три года. На иждивении у покупательницы находится ребенок-инвалид.

