На возврат денег жертве «схемы Долиной» уйдет 30 лет

Суд растянул выплаты жертве «схемы Долиной» на 30 лет

Суд признал вменяемой пенсионерку, которая продала квартиру по «схеме Долиной». Однако такой итог разбирательств не принес покупательнице ожидаемой радости, передает Telegram-канал Baza.

Несмотря на результаты психической экспертизы спорную квартиру оставили за прежней хозяйкой. Вырученные деньги она должна будет вернуть покупательнице, однако срок, на который растянули выплаты, выглядит неправдоподобным. В месяц пожилая россиянка должна будет выплачивать по семь тысяч рублей. Таким образом, своих законных денег несостоявшейся собственнице придется ждать больше тридцати лет. К тому времени, как все деньги за квартиру будут возвращены, пенсионерка будет стоять на пороге столетия.

При этом, как стало известно покупательнице, пенсионерка собирается подать на банкротство, чтобы избежать кабалы с выплатами. В таком случае никаких гарантий возврата средств у пострадавшей нет.

Перед заключением сделки покупательница удостоверилась в юридической чистоте сделки и лично познакомилась с пенсионеркой, чтобы узнать причины продажи. Сделку проводили через банк и МФЦ. Квартира была приобретена за три миллиона рублей — ради дорогостоящей покупки пострадавшая оформила три потребительских кредита. Однако после подписания документов бывшая владелица заявила о давлении мошенников и потребовала сделку аннулировать. Борьба за жилплощадь идет уже три года. На иждивении у покупательницы находится ребенок-инвалид.