Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:58, 31 октября 2025Экономика

Продавшую жилье из-за мошенников пенсионерку признали вменяемой

Суд впервые признал вменяемой пенсионерку, продавшую жилье по указке аферистов
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский суд впервые признал вменяемой пенсионерку, продавшую квартиру по указке мошенников. Тем не менее это не стало поводом для того, чтобы отказать ей в возврате жилья, пишет Telegram-канал Baza.

Ситуация произошла в Хабаровске. Покупательница перед заключением сделки удостоверилась в юридической чистоте сделки, заплатив специалистам, и лично познакомилась с продавцом, чтобы понять причины продажи. Сделку в целях безопасности она провела через банк и МФЦ, а ради покупки оформила три потребительских кредита.

Когда выплаченные за квартиру 3 миллиона рублей ушли на счет пенсионерки, она решила аннулировать сделку. 65-летняя россиянка заявила, что в момент подписания договора находилась под влиянием мошенников, и подала иск о признании сделки недействительной. Судебная экспертиза, однако, заключила, что женщина психически здорова и осознавала последствия своих действий. Разбирательства шли в течение двух с половиной лет — заключение о психическом здоровье не отменило стандартное решение об изъятии объекта в пользу бывшей хозяйки. В итоге несостоявшаяся покупательница осталась без жилья и денег.

Ранее в Москве пенсионерка, получив деньги за проданную квартиру, на год в ней забаррикадировалась. Когда приставам удалось выставить пожилую москвичку за дверь, она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной из-за мошеннической схемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

    На Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска российских «Аистов‑2Т»

    Объявлено о поражении стратегической системы безопасности США от России

    Продавшую жилье из-за мошенников пенсионерку признали вменяемой

    Экспорт российских нефтепродуктов рухнул до минимума

    Россиянина-диверсанта обнаружили в следовавшем в Белгородскую область поезде

    На Западе назвали условие приезда Зеленского в Москву

    В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

    ВСУ создали подземный город

    Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости