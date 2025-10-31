Продавшую жилье из-за мошенников пенсионерку признали вменяемой

Суд впервые признал вменяемой пенсионерку, продавшую жилье по указке аферистов

Российский суд впервые признал вменяемой пенсионерку, продавшую квартиру по указке мошенников. Тем не менее это не стало поводом для того, чтобы отказать ей в возврате жилья, пишет Telegram-канал Baza.

Ситуация произошла в Хабаровске. Покупательница перед заключением сделки удостоверилась в юридической чистоте сделки, заплатив специалистам, и лично познакомилась с продавцом, чтобы понять причины продажи. Сделку в целях безопасности она провела через банк и МФЦ, а ради покупки оформила три потребительских кредита.

Когда выплаченные за квартиру 3 миллиона рублей ушли на счет пенсионерки, она решила аннулировать сделку. 65-летняя россиянка заявила, что в момент подписания договора находилась под влиянием мошенников, и подала иск о признании сделки недействительной. Судебная экспертиза, однако, заключила, что женщина психически здорова и осознавала последствия своих действий. Разбирательства шли в течение двух с половиной лет — заключение о психическом здоровье не отменило стандартное решение об изъятии объекта в пользу бывшей хозяйки. В итоге несостоявшаяся покупательница осталась без жилья и денег.

Ранее в Москве пенсионерка, получив деньги за проданную квартиру, на год в ней забаррикадировалась. Когда приставам удалось выставить пожилую москвичку за дверь, она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной из-за мошеннической схемы.