Продавшую жилье из-за мошенников пенсионерку признали вменяемой

Российский суд впервые признал вменяемой пенсионерку, продавшую квартиру по указке мошенников. Тем не менее это не стало поводом для того, чтобы отказать ей в возврате жилья, пишет Telegram-канал Baza.
Ситуация произошла в Хабаровске. Покупательница перед заключением сделки удостоверилась в юридической чистоте сделки, заплатив специалистам, и лично познакомилась с продавцом, чтобы понять причины продажи. Сделку в целях безопасности она провела через банк и МФЦ, а ради покупки оформила три потребительских кредита.
Когда выплаченные за квартиру 3 миллиона рублей ушли на счет пенсионерки, она решила аннулировать сделку. 65-летняя россиянка заявила, что в момент подписания договора находилась под влиянием мошенников, и подала иск о признании сделки недействительной. Судебная экспертиза, однако, заключила, что женщина психически здорова и осознавала последствия своих действий. Разбирательства шли в течение двух с половиной лет — заключение о психическом здоровье не отменило стандартное решение об изъятии объекта в пользу бывшей хозяйки. В итоге несостоявшаяся покупательница осталась без жилья и денег.
Ранее в Москве пенсионерка, получив деньги за проданную квартиру, на год в ней забаррикадировалась. Когда приставам удалось выставить пожилую москвичку за дверь, она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной из-за мошеннической схемы.