Пожилая россиянка продала квартиру и на год забаррикадировалась в ней

Пожилая москвичка продала квартиру и отказалась съезжать. Покупательнице пришлось ждать ее выселения целый год, а после пенсионерка стала требовать признать сделку недействительной, пишет Telegram-канал Baza.

О покупке квартиры пострадавшая задумалась перед родами. Ради того, чтобы улучшить жилищные условия, женщина залезла в долги и в итоге выплатила пенсионерке 9 миллионов рублей. Перед заключением сделки покупательница предусмотрительно запросила у хозяйки справки от психиатра и нарколога, они подтвердили вменяемость продавца. Пенсионерка также уверила, что не находится под влиянием мошенников. Для пущей надежности сделку оформили через нотариуса.

Однако, когда пришло время освобождать квартиру, бывшая хозяйка наотрез отказалась и забаррикадировалась. Судебные разбирательства шли год, и только силами приставов пенсионерку удалось выставить за дверь. Тем не менее, спустя еще полгода бывшая квартировладелица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, якобы в момент подписания договора она действовала не по собственной воле, а под давлением аферистов. Им же она и отдала деньги от продажи объекта. В ответ на это покупательница собирается взыскать с бывшей хозяйки почти миллион рублей за незаконное проживание в проданной квартире и необоснованное обогащение.

Ранее другая пожилая москвичка притворилась невменяемой, чтобы вернуть жилплощадь, проданную шесть лет назад. Такое дело, по словам соседей, пенсионерка проворачивает не впервые.