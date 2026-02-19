Банк России назвал самые популярные имена руководителей финансовых организаций

Банк России составил портрет типичного руководителя финансовой организации

Самыми популярными именами руководителей финансовых организаций в России стали в 2025 году Андрей, Сергей, Елена и Ольга. Такой информацией поделился Центробанк (ЦБ) РФ, составивший портрет их типичного главы на основании опроса 881 респондента.

В большинстве своем руководят кредитными и страховыми организациями, негосударственными пенсионными фондами, а также микрофинансовыми и управляющими компаниями представители так называемого поколения X, родившиеся в 1965-1980 годах; доля женщин среди них выросла с 2022 года с 31 до 33 процентов, говорится в материалах.

Типичным главой финорганизации в ЦБ назвали 50-летнего мужчину с высшим экономическим образованием, занимающего свою должность в среднем пять лет. Ценными бумагами возглавляемой им компании этот человек, как правило, не владеет.

«Акционерами своих компаний являются почти 20 процентов глав организаций, из них пакетами в более чем 10 процентов акций (долей) владеют 102 человека», — говорится в сообщении.

Поколенческая динамика среди топ-менеджеров в США отличается от приведенной. Как сообщалось ранее, с 2017 по 2025 год доля руководителей компаний из поколения Х сократилась с 51,1 до 43,4 процента. В то время как во время пандемии и на фоне кризисов последних лет бизнес стал больше ценить устойчивость старшего поколения и делать ставку на потенциал миллениалов как лидеров эпохи искусственного интеллекта, представители среднего возраста нередко оказываются «топами в ожидании», рассчитывающими занять места уходящих, писала в связи с этим WSJ.