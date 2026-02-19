Число активных кредиток в России упало до минимума

«Скоринг бюро»: Число активных кредиток упало до минимума с мая 2024 года

По итогам января 2026-го суммарное число активных кредиток в России сократилось до минимума с весны 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

К началу февраля в стране насчитывалось в общей сложности 95,6 миллиона кредитных карт, пояснили аналитики. Меньшее количество пластика в последний раз фиксировалось в мае 2024 года — тогда показатель составлял 95,5 миллиона штук.

Снижение числа активных кредиток эксперты отметили на фоне резкого сокращения их выдач. В начале года количество одобрений просело на 22 процента, до 803,6 тысячи. При этом средний лимит по такого рода банковским продуктам все еще удерживается выше 100 тысяч рублей. В январе показатель составил 100,6 тысячи.

Глава направления по работе с финансовыми институтами Группы Б1 Геннадий Шинин связал заметное падение выдачи кредиток с ужесточением регулирования со стороны Центробанка. С учетом новых требований финансовые организации стали тщательнее подходить к рассмотрению клиентских заявок, пояснил он. В результате доля отказов по кредитным обращения стала расти, а граждане с высокой долговой нагрузкой фактически лишились шансов на новые займы, констатировал директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.