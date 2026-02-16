Реклама

Экономика
10:28, 16 февраля 2026Экономика

Выдача кредиток в России упала до минимума

ОКБ: Объем выдачи кредитных карт в России упал до минимума с марта 2022 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: jordisalas.net / Shutterstock / Fotodom

По итогам января 2026 года суммарный объем выдачи кредитных карт в России упал до минимального значения с марта 2022-го и составил порядка 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Вместе с совокупным объемом заметно просело и число выданных кредиток, уточнили эксперты. Так, в начале года количество одобренных карт сократилось до минимума с января 2021 года и составило чуть меньше 970 тысяч штук. Средний размер выданных кредиток также просел — примерно на 9 тысяч рублей, до 103 тысяч.

Аналитики называют подобную динамику традиционной для начала года. В длинные новогодние праздники спрос населения на кредитование обычно снижается. В это время отделения банков закрыты, а люди отдыхают, пояснил директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский.

На ситуацию с выдачей кредиток также оказало влияние ужесточение регулирования со стороны Центробанка (ЦБ), добавил глава направления по работе с финансовыми институтами Группы Б1 Геннадий Шинин. На этом фоне финансовые организации стали тщательнее подходить к анализу кредитных заявок, а доля отказов по ним начала расти, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. «Все меньше заемщиков удовлетворяют требованиям банков по уровню долговой нагрузки», — заключил он.

Не стоит сбрасывать со счетов и жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, отмечают эксперты. В феврале совет директоров регулятора понизил ключевую ставку до 15,5 процента годовых. Рыночные ставки по кредитам (включая кредитные карты) находятся на гораздо более высоком уровне, что делает займы недоступными для значительной части населения. В сложившихся реалиях аналитики не ожидают существенного роста выдачи кредиток в 2026 году, объемы могут стабилизироваться на текущем уровне или даже сократиться.

