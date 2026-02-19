Евросоюз впервые за шесть лет закупил один российский продукт

РИА Новости: ЕС впервые с февраля 2020 года закупил российское масло какао

В феврале 2026 года Евросоюз (ЕС) закупил у России партию масло какао, это произошло впервые за шесть лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Стоимость поставок составила 243,6 тысячи евро. Эта партия стала первой с февраля 2020 года, тогда европейские страны закупили масло какао у России на общую сумму в 18 тысяч евро. Таким образом, с тех пор показатель вырос примерно в 13,5 раза.

Несмотря на резкое увеличение экспорта, Россия сильно не дотянула до лидеров. Так, первое место по объемам поставок масла какао в ЕС в конце зимы 2026 года занял Кот-д'Ивуар, отправивший продукцию на сумму в 118,5 миллиона евро. В топ-3 также вошли Гана (56,2 миллиона) и Камерун (32,4 миллиона). Пятерку лидеров замкнули Индонезия (22,6 миллиона) и Канада (15,2 миллиона).

Ранее стало известно о возобновлении экспорта еще одной российской продукции в Европу. В декабре прошлого года ЕС после долгой паузы закупил у России картофельную муку и хлопья. Объемы импорта составили 129,6 тысячи евро в денежном выражении. Подобная динамика позволила РФ занять вторую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков этой продукции в европейский регион — выше оказалась только Великобритания.