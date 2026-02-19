Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:31, 19 февраля 2026Экономика

Евросоюз впервые за шесть лет закупил один российский продукт

РИА Новости: ЕС впервые с февраля 2020 года закупил российское масло какао
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В феврале 2026 года Евросоюз (ЕС) закупил у России партию масло какао, это произошло впервые за шесть лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Стоимость поставок составила 243,6 тысячи евро. Эта партия стала первой с февраля 2020 года, тогда европейские страны закупили масло какао у России на общую сумму в 18 тысяч евро. Таким образом, с тех пор показатель вырос примерно в 13,5 раза.

Несмотря на резкое увеличение экспорта, Россия сильно не дотянула до лидеров. Так, первое место по объемам поставок масла какао в ЕС в конце зимы 2026 года занял Кот-д'Ивуар, отправивший продукцию на сумму в 118,5 миллиона евро. В топ-3 также вошли Гана (56,2 миллиона) и Камерун (32,4 миллиона). Пятерку лидеров замкнули Индонезия (22,6 миллиона) и Канада (15,2 миллиона).

Ранее стало известно о возобновлении экспорта еще одной российской продукции в Европу. В декабре прошлого года ЕС после долгой паузы закупил у России картофельную муку и хлопья. Объемы импорта составили 129,6 тысячи евро в денежном выражении. Подобная динамика позволила РФ занять вторую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков этой продукции в европейский регион — выше оказалась только Великобритания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц рассказал о сроках завершения конфликта на Украине

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Участник СВО записал обращение после скандала из-за фейковой награды военкора «Ахмата»

    В Крыму отреагировали на заявление правнучки Хрущева о полуострове

    Telegram ввел один запрет для пользователей

    На востоке Украины обесточена крупнейшая котельная

    В Израиле обрушились на Такера Карлсона с обвинениями из-за лжи о задержании

    Высокопоставленный генерал США нанес неожиданный визит в одну страну

    Названа приводящая к быстрому оргазму у мужчин и женщин поза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok