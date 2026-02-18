Евросоюз после долгой паузы возобновил закупки одной российской продукции

РИА Новости: Евросоюз возобновил импорт картофельной муки и хлопьев из России

В декабре прошлого года Евросоюз (ЕС) возобновил импорт картофельной муки из России после затяжной паузы, длившейся с марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Объемы импорта в конце 2025 года составили 129,6 тысячи евро в денежном выражении. Речь идет о стоимости поставок картофельной муки тонкого и грубого помола, а также картофельных хлопьев. Это была первая партия импорта за восемь месяцев.

По объемам экспорта этой продукции в ЕС Россия заметно отстала от лидера. Так, первой строчку заняла Великобритания с результатом в 792,7 тысячи евро. На втором месте оказалась РФ, а топ-3 замкнули США с результатом в 63,3 тысячи евро. В пятерку лидеров также пошли Индия (53,7 тысячи евро) и Китай (50,6 тысячи).

В 2025 году сразу две страны ЕС вошли в список главных покупателей еще одного вида продукции из России. Речь идет о сиропообразной кормовой патоки — мелассе. В топ-3 импортеров оказались Латвия и Эстония. Эти страны закупили побочный продукт сахарного производства из России на сумму в 3,5 и 4 миллиона долларов соответственно.