Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:09, 18 февраля 2026Экономика

Евросоюз после долгой паузы возобновил закупки одной российской продукции

РИА Новости: Евросоюз возобновил импорт картофельной муки и хлопьев из России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В декабре прошлого года Евросоюз (ЕС) возобновил импорт картофельной муки из России после затяжной паузы, длившейся с марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Объемы импорта в конце 2025 года составили 129,6 тысячи евро в денежном выражении. Речь идет о стоимости поставок картофельной муки тонкого и грубого помола, а также картофельных хлопьев. Это была первая партия импорта за восемь месяцев.

По объемам экспорта этой продукции в ЕС Россия заметно отстала от лидера. Так, первой строчку заняла Великобритания с результатом в 792,7 тысячи евро. На втором месте оказалась РФ, а топ-3 замкнули США с результатом в 63,3 тысячи евро. В пятерку лидеров также пошли Индия (53,7 тысячи евро) и Китай (50,6 тысячи).

В 2025 году сразу две страны ЕС вошли в список главных покупателей еще одного вида продукции из России. Речь идет о сиропообразной кормовой патоки — мелассе. В топ-3 импортеров оказались Латвия и Эстония. Эти страны закупили побочный продукт сахарного производства из России на сумму в 3,5 и 4 миллиона долларов соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минцифры прокомментировали ограничения работы Telegram

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы

    Общественники заявили о вымогательстве денег у участников СВО в воинской части России

    В Минцифры высказались о контактах с администрацией Telegram

    ЕС не смог найти деньги для граничащих с Россией стран-членов

    В России заявили о безалаберности США в вопросе ядерного оружия

    В России назвали еще один признак присутствия иностранных пилотов F-16 на Украине

    В Госдуме назвали предательством слова правнучки Хрущева о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok