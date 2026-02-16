В топ-3 покупателей одного российского продукта попали Эстония и Латвия

«Агроэкспорт»: Российский экспорт мелассы вырос в 2025 году в 2,2 раза

Российский экспорт мелассы — сиропообразной кормовой патоки, побочного продукта сахарного производства — вырос в 2025 году в весовом измерении на 28 процентов, до 555 тысяч тонн, а в денежном — в 2,2 раза, до 58 миллионов долларов. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

С учетом того, что около двух третей поставок за рубеж этого вида продукции из России пришлось в прошлом году на Турцию, в топ-3 импортеров также попали Латвия и Эстония, закупившие в РФ мелассу на 3,5 и 4 миллиона долларов соответственно.

Помимо этого в материалах говорится, что в 2025-м поставки впервые были осуществлены в Индию и Абхазию.

Ранее стало известно, что российский экспорт сахара вырос в прошлом году на 18 процентов, превысив миллион тонн. Также сообщалось о рекордном объеме поставок заграничным покупателям отечественного протеина.

