Экспорт одного российского товара превысил миллион тонн

«Агроэкспорт»: Россия экспортировала больше миллиона тонн сахара

В 2025 году Россия добилась серьезного роста экспорта сахара. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Агроэкспорт».

По его данным, на внешние рынки было поставлено больше миллиона тонн данной продукции на 660 миллионов долларов. В натуральном выражении рост оценили в 18 процентов, а в денежном — на 14 процентов.

При этом рекордные объемы экспорта отмечались в 2020 году, когда экспорт достигал примерно 1,2 миллиона тонн.

В конце октября минувшего года появился прогноз, согласно которому весной 2026 года россияне могут увидеть кратковременный скачок цен на сахар, вызванный истощением запасов.

Тогда же стало известно, что мировые цены на сахар обвалились до многолетних минимумов — 14,47 цента за фунт (чуть менее, чем полкило) — на фоне стабильности производства и давления на цены из-за успеха препаратов для похудения.